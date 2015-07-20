غرق منطقة الفلكى شرق الإسكندرية بمياه الصرف الصحى

تقدم أهالى شوارع 12 و7 بمنطقة الفلكى وشارع ابن عقيل بمنطقة دربالة وشارع 15 بمنطقة الجزيرة الخضراء التابعة لحى المنتزه أول بشكوى من وجود سدد بشبكة الصرف ووجود طفح بالمنطقة.

من جانبه قام العميد محمد عابدين معاون المحافظ للمرافق بالتعاون مع اللواء يسرى هنرى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ورضا جاب الله معاون رئيس الحى للمرافق بالدفع بـ2 سيارة كسح للحدد من منسوب المياه وتقليل طفح مياه صرف إلا أن منسوب المياه داخل الخط مرتفع رغم استمرار تشغيل طلمبة لشفط المياه.

ثم قامت شركة الصرف الصحى بتطهير للخط بتلك الشوارع صباح اليوم كمحاولة لخفض المنسوب كحل مؤقت لحين تغير الفرعة التالفة بالخط بشارع سعد زغلول، كما تم الدفع بسيارة النافورى تابعة للحى بمعاونة شركة الصرف الصحى وتسليك الطفح بمنطقة دربالة وإصلاح الكسر بماسورة مياه الصرف بشارع 16 بالفلكى.

ودفع اللواء يسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بسيارات مدمجة وفرقة التطهير لاستمرار عملية الكسح بمنطقة أمام مسجد الأنوار المحمدية وسيتم استقبال المياه على مطبق بشارع 15 لحين إصلاح الماسورة المكسورة.

وطالب العميد محمد عابدين شركة الصرف بتطهير شارع 606 مع طريق عقل باشا إلى الأمن المركزى حتى يمكن تخفيف الضغط لمياه الصرف على منطقة الكسر.

كما طالب الأحياء بالدفع بـ3 سيارات مدمجة لشفط المياه وقد تمت الاستجابة الفورية من اللواء يسرى هنرى وتم تعديل الكسح من محطة طرد الجزيرة الخضراء مباشرة لتخفيف الضغط على المنطقة والاتفاق مع اللواء يسرى على تشغيل 4 سيارات كسح ليلا لحين بدء الحفر لإصلاح الكسر.

وأفاد المهندس إبراهيم حسين بالجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بأن تم تجهيز جميع المستلزمات المطلوبة للبدء فى عملية إصلاح الكسر وجار التنسيق مع شركة مياه الشرب لتخفيض الاستهلاك أثناء عملية الإصلاح مساء اليوم.