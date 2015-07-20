صباحى بمؤتمر دعم مستشفى الكبد فى بلطيم: سيجد الفقراء خدمة متميزة

بدأ مؤتمر دعم مستشفى الكبد المصرى منذ قليل فى بلطيم فى كفر الشيخ، بحضور حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى وأحد رعاة المستشفى، و220 شخصية عامة من البرلس، ومرشحى البرلمان من كل الأحزاب السياسية والمستقلين، ومجلس عائلات بلطيم، والمعنيين بشأن إقامة مستشفى الكبد المصرى بالبرلس.

أكد حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى وأحد داعمى مستشفى الكبد المصرى، أن عقد المؤتمر لدعم مستشفى الكبد المصرى اليوم بمصيف بلطيم بحضور الشخصيات العامة من البرلس وممثلى كافة الأطياف السياسية ومجلس عائلات بلطيم والمعنيين لدعم مستشفى الكبد المصرى الذى سيقام ببلطيم لعلاج الفقراء بداية لرحلة عطاء لأبناء هذه البلد الطيب.

وأضاف أن المستشفى سيكون صرحاً طبياً كبيرا ليجد الفقراء خدمة صحية متميزة، مشيراً إلى أنه خصص لها 4200 متر تقع مابين رافد الطريق الدولى وطريق البرج بجوار نادى القوات المسلحة ببلطيم، وأنه تم عمل المجسات اللازمة لموقع المستشفى وهناك مكاتبات بين جمعية الآثار لتنمية المجتمعة والمقاولون العرب لإسناد العمل لها.

وقال إن المستشفى مكونة من خمسة أدوار بتكلفة حوالى 60مليون جنيه هناك، مشيراً أن المستهدف علاج الفقراء مجاناً ضمن المستشفيات التى يتبناها الدكتور جمال حشمت لعلاج مرضى الكبد على غرار مستشفى الكبد المصرى بالمنصورة.