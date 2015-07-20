"المقاولون" تدفع بـ100عامل لإنهاء ترميم قنصلية إيطاليا والمنازل المحيطة

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة دفعت بـ100 عامل ومهندس وفنى، وذلك لترميم مبنى السفارة الإيطالية والمنازل المجاورة المتضررة من عملية الانفجار الذى وقع بجوار السفارة الأيام الماضية.

وأضاف المهندس محسن صلاح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر الانتهاء من ترميم واجهات المنازل والمداخل خلال موعد أقصاه 10 أيام، مشيرا إلى أن عدد المنازل المقرر ترميمها وصل لـ45 منزلا.

وأشار إلى أنه تم البدء فى المنازل ذات الحالة الخطرة ثم المنازل الأقل تضررا، مشيرا إلى أن الشركة طالبت الأهالى بضرورة إخلاء المنازل والغرف المتضررة لسرعة ترميمها وإعادة الوضع كما هو عليه من قبل الانفجار.

وأكد أن العمال تعمل على مدار اليوم بنظام 3 ورديات، وذلك للانتهاء من أعمال الترميم فى أقرب وقت ممكن، وذلك لتسليم الأهالى منازلهم بوضع أفضل مما كانت عليه من قبل.