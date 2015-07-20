Sam Mendes لن يعود الى James Bond

أعلنت شركة Sony Pictures عن انتهاء تصوير الفيلم المنتظر لـ James Bond بعنوان Spectre وقد أجّلت إطلاقه في الصالات الإنكليزية من 24 الى 26 اكتوبر وأبقت على موعد إطلاقه عالمياً في السادس من نوفمبر. الفيلم يعيد الممثل Daniel Craig لتأدية العميل السرّي الأشهر في العالم للمرة الرابعة على التوالي وهو الفيلم الثاني الذي يخرجه Sam Mendes في السلسلة بعد النجاح الكبير الذي حققه Skyfall عام 2012. ولكن يبقى السؤال هل سيتولّى المخرج مهام فيلم ثالث في السلسلة؟ الجواب عن هذا السؤال جاء خلال مقابلة أجراها Sam Mendes مع راديو BBC، حيث أعلن أنه لن يتولّى إخراج فيلم ثالث من السلسلة، مؤكداً أن أغنية الفيلم تم تسجيلها وهي رائعة لكنه لم يكشف عن هوية الفنان الذي سينشدها أو عن عنوانها مؤكداً أنه أضخم فيلم في تاريخ السلسلة. Spectre تم تصويره في عدة بلدان أبرزها إنكلترا و المكسيك وإيطاليا والمغرب وعمل فيه أكثر من 1000 شخصاً بين ممثل وتقني. يذكر أن الممثلين Ralph Fiennes و Naomie Harris و Ben Whishaw أي M و Moneypenny و Q سيعودوا لتأدية أدوارهم في الجزء الجديد. أما أبرز الممثلين الجدد البارزين في Spectre فهم Christoph Waltz و Léa Seydoux و Andrew Scott و Dave Bautista و Monica Bellucci.