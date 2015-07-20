رابح صقر يرفع شعار "كامل العدد" في حفلات "ليالي دبي"

افتتحت حفلات "ليالي دبي" التي تم تنظيمها خصيصاً ليعيش الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي أجمل أيام عيد الفطر المبارك، مع النجم السعودي رابح صقر ليستمتع الجمهور بأفضل أغنياته في أجواء لم تخلُ من الانسجام والحماس والرقص. وكعادتها السنوية، نظمت مؤسسة دبي للإعلام بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، حفلات "ليالي دبي"، وذلك في قاعة راشد. وبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، واستمر حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، بقيادة المايسترو هاني فرحات، والذي قدمته الإعلامية رؤى الصبان، وسط حضور جماهيري كثيف، لدرجة أن مدرجات الحفل الأول من "ليالي دبي" رفعت شعار "كامل العدد"، ولأن الفنان رابح صقر يتمتع بشعبية كبيرة، فقد شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً من الجمهور العربي عامة والخليجي خاصة، وعلى وجه الخصوص من المملكة العربية السعودية، وحينما اعتلى صقر المسرح ألقى على الجمهور التحية الخاصة به، وهي "رفع يده على جبينه"، وإشارة المحبة بيده لجمهوره الذي يحبه، واستقبله حشد كبير من الجمهور استقبالاً لم يخلُ من التصفيق و"الصفير"، والهتاف باسمه "رابح رابح". وعلى الفور بدأت تنير أضواء الهواتف لالتقاط الصور، وافتتح وصلته الغنائية باغنية "عيدي مبارك". وبعدها ألقى التحية على الجمهورفقال لهم: :كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك حضوركم أسعدني والله يقدرني وأسعدكم هذه الليلة"، وكعادته استطاع النجم السعودي رابح صقر، أن يكون نجم مسرح "ليالي دبي" الدائم، ليبدأ بالغناء مع الجمهور الذي ردد أكثر من مرة أغانيه التي حفظها عن ظهر قلب، كما قدم بأسلوبه الخاص العديد من أغانيه الناجحة من بينها: "أوجه المعنى" و "راح وما رجع". وبعدها قال للجمهور :شكراً على ذوقكم وحسن الاستماع، وتابع، الليلة سننوع بين الأغاني القديمة والحديثة ، وحينما أعلن انه سيغني "سقى الله" تفاعل الجمهور فرحاً وتهليلاً وكأنه عرس، بعدها قدم ما كان طلبه الجمهور من أعماله الغنائية الشهيرة، منها "باين عليك"، "أزعل عليك". ومن كثرة الطلبات سألهم رابح الهدوء قائلاً: «طلباتكم كلها أوامر. سأغني ما تريدون سماعه»، ولم يهدأ الجمهور من الرقص والغناء، وهم يرددون أغانيه معه على مدار ساعتان، ومن شدة حماس الجمهور في الغناء كان أحياناً صوتهم يعلو صوت رابح.

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