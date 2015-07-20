زينة في أعنف رد على أحمد عز: كاذب ورخيص ولست رجلاً

على الرغم من إصدار القضاء المصري حكماً يقضي بنسب توأمي زينة عز الدين وزين الدين إلى الممثل أحمد عز، إلا أن الحرب لم تنته بعد بين الطرفين بعد.

فقد أجرى أحمد عز مؤخراً حواراً مع إحدى الصحف المصريّة اليوميّة، أقسم فيه مجدداً أنّه لم يتزوّج زينة، وتطرّق إلى الصور المنشورة التي تجمع بينهما قائلاً :"وأين صورة الزواج المزعوم" وأضاف أن ولدي زينة ليسا ولديه.

هذا التصريح استفزّ زينة فردّت عبر حسابها على انستغرام قائلة "أسفه لجمهوري الغالي اللي وعدته إنى مش هذكر المدعو ده تانىي بس كمان أنا مش هسكت لأي كلمة تتقال".

وتابعت "دي رسالة مني رداً على البيان المسمى بحوارات صحفية للمدعو أحمد عز أحب أقوله، مش لأن فيلمك فشل والناس مش طايقه تشوفك، لأنك ببساطة تصرفاتك لا تمت للرجولة بصلة".

وأضافت :"أحب أقولك أسترجل وبطل تجيب اسمي واعرف أن في حكم محكمة وتحترمه غصب عنك لأنه حكم رجع لولادك حقهم، وبكره يكبروا ويعرفوا انك حتى ماتستهلش تكون بني آدم... لم نفسك وكفاية رخص وابعد عننا بكدبك الرخيص، وبدل ما تروح نشتكي وتعيط في كل مكان وتعمل شكاوى وتشغل ناس بكدبك احترم حكم المحكمة، او هات دراعك ناخد منه شوية دم نعمل التحليل دي_ان_ايهdna ده لو عندك اصلاً".

واختتمت زينة رسالتها قائلة: "ولاد عز مش هما سبب فشل "ولاد رزق".. والمرة الجاية لو فتحت بقك علينا تاني أنا وولادك انتظر المفاجأة في الوقت المناسب كالعادة..وأخيرا وأنا عارفه إنه صعب أحمد عز حاول تكون محترم، وأخيرا والحمد لله ربنا ظهر الحق وجاب لنا حقنا ابعد عننا بقى وحسبي الله ونعم الوكيل".

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