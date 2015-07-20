ريتا أورا تنفصل عن حبيبها

انفصلت النجمة العالمية Rita Ora عن حبيبها Ricky Hill، ابن مصمّم الأزياء الشهير Tommy Hilfiger، بعد علاقة دامت سنة واحدة فقط.

وذكرت صحيفة Mail Online أنّ Ora البالغة من العمر 24 عاماً و Hill قررا إنهاء علاقتهما الرومانسية منذ أسابيع عدة، لكنهما لم يعلنا عن الأمر في حينه.

أما عن سبب الانفصال، فلم يعلن عنه أيّ من الطرفين، في وقت أكد مصدر مقرب من Rita أنها قررت التفرغ لمسيرتها الفنية في إنجلترا.

وقال مصدر مقرب من الاثنين أن الانفصال ليس مؤقتاً بل هو إلى الأبد، خاصة أنه قرار ثنائي، بسبب انشغال كل منهما في عمله.

يشار إلى أن علاقة Rita Ora و Ricky Hill بدأت في أغسطس 2014، وكان من المتوقع أن تستمر وتتحول إلى علاقة رسمية، إلا أن ذلك لم ولن يحصل.

علاقات حب وزواج انتهت في 2014