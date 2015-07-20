ما هو البرنامج الذي ترك محمد كريم ذا فويس من أجله؟

أكّد الممثّل محمد كريم اعتذاره عن تقديم الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس" بعد تقديمه موسمين ناجحين منه.

وعن أسباب اعتذاره أكد كريم أنّ البرنامج أعاقه عن التمثيل بسبب ارتباطه بتصوير الحلقات على مدى أشهر، مؤكداً أنه يريد التفرّغ للتمثيل.

وأشار كريم إلى أنّه سيقدم قريباً برنامجاً مع عدد من نجوم العالم العربي، ولم يشأ كريم الكشف عن تفاصيل البرنامج مكتفياً بالقول إنّ تصويره لن يستغرق أكثر من شهر لذا وافق على المشاركة فيه، بعد أن كان "ذا فويس" يتطلب شهور عدّة لتصويره.

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