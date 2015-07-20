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ضبط مسجل خطر بـ140 تذكرة هيروين أثناء ترويجها على عملائه فى بورسعيد

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ضبط مسجل خطر بـ140 تذكرة هيروين أثناء ترويجها على عملائه فى بورسعيد ضبط مسجل خطر بـ140 تذكرة هيروين أثناء ترويجها على عملائه فى بورسعيد
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزهور برئاسة الرائد محمد مسعد من ضبط "ن م أ" مقيم بدائرة قسم الزهور سبق اتهامه فى عدد من القضايا أثناء محاولته ترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه بنطاق الحى وبحوزته 140 تذكرة لمخدر الهيروين بقصد الاتجارومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته لمخدر الهيروين بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه بحى الزهور والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق تمهيدا لمحاكمته.

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مصر 365