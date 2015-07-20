نيابة الأزبكية تعاين عقار الفجالة المحترق

عاينت نيابة الأزبكية بإشراف المستشار محمد حتة عقار الفجالة الذى اشتعلت فيه النيران صباح اليوم، وتبين احتراقه بالكامل بما يحويه من مخازن كتب ومكتبات أدوات مدرسية وشقق سكنية مع انهيار جزء من واجهته وجزء من الخلف، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى، لمعرفة سبب الحريق وطلبت تحريات المباحث.

كان قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغا بنشوب حريق فى عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الفجالة، وانتقل رجال الحماية المدنية وسيطروا على النيران بعد عدة ساعات على نشوبها فى الكتب والمواد التى تساعد على الاشتعال.

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