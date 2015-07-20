أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أهم الإسعافات الأولية للدغات الحشرات

Google+ Print
تعرف على أهم الإسعافات الأولية للدغات الحشرات تعرف على أهم الإسعافات الأولية للدغات الحشرات
أرسلت قارئة تقول إن طفلها تعرض للدغة من إحدى الحشرات، وتريد أن تعرف أهم الإسعافات الأولية لتلك الحالة وما هى العلاجات اللازمة؟.

و فى هذا السياق، أجاب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا:

تختلف الحشرات فى لدغتها ما بين لدغات خفيفة ولدغات أشد، ويوضح استشارى الأمراض الجلدية، أن اللدغات الخفيفة مثل لدغة البرغوث أو الناموسة، والعلاج هو استخدام الماء وكريم ملطف، أما اللدغات الأشد مثل النحل والدبابير فينصح بوضع قطعة من الثلج على الجلد مكان الإصابة ثم يعقبها مرهم مضاد للالتهاب.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هناك لدغات لأنواع من الحشرات المجهولة خاصة فى الحدائق العامة قد تؤدى إلى الإصابة بالتهابات شديدة وهذه قد تحتاج للتدخل الدوائى باستعمال الكريمات المصنوعة من الكورتيزون وفى بعض الأحيان قد نلجأ لحقن الكورتيزون بسبب خطورة مثل هذه اللدغات التى قد تؤدى لحالة حساسية عامة فى الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365