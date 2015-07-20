تعرف على أهم الإسعافات الأولية للدغات الحشرات

أرسلت قارئة تقول إن طفلها تعرض للدغة من إحدى الحشرات، وتريد أن تعرف أهم الإسعافات الأولية لتلك الحالة وما هى العلاجات اللازمة؟.

و فى هذا السياق، أجاب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا:

تختلف الحشرات فى لدغتها ما بين لدغات خفيفة ولدغات أشد، ويوضح استشارى الأمراض الجلدية، أن اللدغات الخفيفة مثل لدغة البرغوث أو الناموسة، والعلاج هو استخدام الماء وكريم ملطف، أما اللدغات الأشد مثل النحل والدبابير فينصح بوضع قطعة من الثلج على الجلد مكان الإصابة ثم يعقبها مرهم مضاد للالتهاب.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هناك لدغات لأنواع من الحشرات المجهولة خاصة فى الحدائق العامة قد تؤدى إلى الإصابة بالتهابات شديدة وهذه قد تحتاج للتدخل الدوائى باستعمال الكريمات المصنوعة من الكورتيزون وفى بعض الأحيان قد نلجأ لحقن الكورتيزون بسبب خطورة مثل هذه اللدغات التى قد تؤدى لحالة حساسية عامة فى الجسم.