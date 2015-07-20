نيكولا ساركوزى: الربيع العربى الوحيد الناجح هو التونسى فقط

التقى الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى الرئيس التونسى قائد السبسى بالقصر الرئاسى بتونس، حيث توجه ساركوزى إلى تونس لتوطيد العلاقات بين البلدين وتأكيد دعم فرنسا المستمر لتونس وضرورة ترابطهما على مر الزمن، وخلال اللقاء شدد ساركوزى على إعجابه الشديد بالربيع التونسى وما حققه من نتائح إيجابية فى صالح الديمقراطية.

وقال ساركوزى خلال لقائه بالسبسى، "على الجميع أن يعترف ويجزم أن الربيع العربى الوحيد الناجح هو التونسى فقط، ودعونى أعترف أن تونس أصبحت ديمقراطية بالفعل، ونحن كفرنسيين مستعدون لتقديم المساندة والدعم التى تحتاجه تونس فى حفظ أمنها مما يدفع السياح للتدفق عليها بشكل كبير، ويعود كل هذا إيجابياً على الجانب الاقتصادى".

وأشار رئيس حزب الجمهوريين: "من وجهة نظرى أن مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن فى تونس، يعد نضالا شريفا من أجل سلامة كل الدول الحرة فى العالم، ومساعدة لها فى التنمية الاقتصادية، والتنمية والاستثمار فى تونس ضرورى".

وأكد ساركوزى أنه من الواجب على كل الدول الديمقراطية وليس فرنسا فقط أن يساندوا تونس فى مقاومة الإرهاب، مشيراً إلى أن ظاهرة الإرهاب تشكل خطراً داهماً على نجاحها فى السير على طريق الديمقراطية.