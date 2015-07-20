أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أمريكا تحتضن العلم الكوبى بعد 50 عاماً من القطيعة

Google+ Print
أمريكا تحتضن العلم الكوبى بعد 50 عاماً من القطيعة أمريكا تحتضن العلم الكوبى بعد 50 عاماً من القطيعة

دشنت اليوم الاثنين، الولايات المتحدة وكوبا فصلاً جديدة من العلاقات ما بعد حربهما الباردة، حيث أعادتا بشكل رسمي العلاقات الدبلوماسية التي قُطعت بينهما منذ أكثر من 50 عاماً وأعادت كل من الدولتين فتح سفارتها في عاصمة البلد الآخر.

وبعد حلول منتصف الليل مباشرة وصلت الدولتان إلى نقطة مهمة جديدة في التحسن التاريخي الذي بدأ بإعلان مهم من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس الكوبي راؤول كاسترو، في 17 ديسمبر.

ورفع عمال الصيانة العلم الكوبي في بهو وزارة الخارجية، جنبا إلى جنب مع أعلام البلدان الأخرى التي لها علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، في ساعات الفجر الأولى، ودون أية مراسم، وذلك للمرة الأولى منذ قطع البلدان العلاقات بينهما في 1961.

كما قرر مكتب رعاية المصالح الاميركية في هافانا، تأجيل مراسم رفع العلم الأميركي خلال زيارة لوزير الخارجية جون كيري خلال الاسابيع المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا