مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في حوادث تصادم بالمنوفية

لقى ٣ أشخاص مصرعهم من بينهم طفلين، وأصيب ٦ أخرين في حادث تصادم بمراكز محافظة المنوفية، وتم نقل المُصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارَا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفلة، وإصابة جدتها، وساتق ” توك توك “، في حادث تصادم بين جرار زراعي، وتوك توك على طريق فرعي، ” تلا – طنطا ” أمام قرية بابل.

كما أصيب ٣ أشخاص من أسرةٍ واحدة في حادث تصادم بين سيارتين أجرة وملاكي على طريق ” السادات – كفر داود “، وذلك نتيجة اصطدامهم بالمواجهة، وتم نقل المُصابين إلى المستشفى .

ولقى سائق دراجة نارية مصرعه، وأصيب مرافقه في حادث تصادم بين دراجة نارية، وسيارة ملاكي على طريق قويسنا كفر هلال، نتيجة انحراف الدراجة النارية أمام السيارة والاصطدام بها .

كما توفى طفل صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بقرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون.

وتم تحرير محاضر بالوقائع السابقة، ونقل الجثث والمُصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.