الفيضانات والزلازل تجلي أكثر من 19 مليون شخص من منازلهم في 2014..ونازح كل ثانية

كشف المركز الدولي لمراقبة النزوح الداخلى أن العالم يشهد في كل ثانية نازح أو مشرد جديد بسبب الكوارث الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالطقس مثل الفيضانات والعواصف أو الأخطار الجيوفيزيائية مثل الزلازل، موضحا أن هناك قرابه 19.3 مليون شخص قد أجبروا على مغادرة منازلهم في عام 2014 فقط.

وقال المركز الدولي التابع للمركزالنرويجي للاجئين – في تقرير له اليوم الإثنين- إن المزيج السام من العناصر التي تؤدى إلى زيادة مخاطر هذا النوع من الكوارث هو التطور الاقتصادى السريع والتحضر والنمو السكانى في المناطق المعرضة للخطر وهو ما يضع المزيد من المنازل والبشر في طريق الاخطار حين تضرب، محذرا من أن تؤدى التغيرات المناخية إلى تفاقم الموقف مستقبلا، حيث ستكون مخاطرها أكثر قسوة وتواترا.

وقال يان اجلاند الأمين العام للمجلس النرويجى للاجئين إنه لايجب لوم الطبيعة لأن تلك الكوارث هي في كثير من الاحيان نتيجة لسوء البنى التحتية والسياسات التي هي من صنع الإنسان وليس بسبب قوة الطبيعة، لافتا إلى أن الفيضانات على سبيل المثال ليست كارثة في حد ذاتها وإنما العواقب الكارثية تحدث حينما تضرب ولا يكون هناك استعداد لها أو حماية للسكان.

أ ش أ