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رئيس حى العامرية أول يتابع أعمال رفع مياه الصرف الصحى وإصلاح الخط الرئيسى

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رئيس حى العامرية أول يتابع أعمال رفع مياه الصرف الصحى وإصلاح الخط الرئيسى رئيس حى العامرية أول يتابع أعمال رفع مياه الصرف الصحى وإصلاح الخط الرئيسى
توجه علاء يوسف، رئيس حى العامرية أول، اليوم الاثنين إلى شارع جمعية سيدى مسعود لمتابعة أعمال إصلاح عطل الصرف الصحى بالشارع، بواسطة معدات الصرف الصحى بالحى.

ورفعت المعدات المياه المتراكمة بالشارع، وتطهير 6 مطابق عمومية، وتسليك الخط الرئيسى بالشارع، ما لقى استحسان أهالى المنطقة.

جاء ذلك بحضور مصطفى الباز، سكرتير عام حى العامرية أول، وأحمد عثمان، سكرتير عام حى العامرية ثان، ومعاون رئيس الحى للمرافق، ومدير المتابعة الميدانية، ورئيس قطاع عبد القادر، وذلك بعد شكوى أهالى الحى من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى، وإعاقة الحركة، وانتشار الأمراض.

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مصر 365