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ميناء سفاجا يستقبل سفينة قبرصية وعلى متنها 30 ألف طن ألمونيوم

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ميناء سفاجا يستقبل سفينة قبرصية وعلى متنها 30 ألف طن ألمونيوم ميناء سفاجا يستقبل سفينة قبرصية وعلى متنها 30 ألف طن ألمونيوم
استقبل ميناء سفاجا، اليوم، الاثنين، السفينة (زى هاى 505) وعلى متنها 30 ألفا و101 طن ألمونيوم قادمة من قبرص.

صرح بذلك عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، والذى أضاف فى بيان له، أن ميناء الغردقة شهد مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 122 راكب و15 سيارة، فيما يستعد ميناء بور توفيق اليوم لاستقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة.

كما يستعد ميناء الأدبية اليوم، لاستقبال السفينة "شو شين شان" وعلى متنها 51 ألف و131 طن حديد خردة قادمة من كندا.
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مصر 365