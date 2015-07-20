إلقاء مخلفات طبية خطرة بالشارع شرق الإسكندرية.. والمحافظة تكتفى بالإنذار

شكا عدد من أهالى منطقة العصافرة التابع لحى المنتزه ثان شرق الإسكندرية، من قيام مستشفى مبرة العصافرة، بإلقاء مخلفات طبية خطرة فى الشارع، الأمر الذى قد يعرض حياتهم وحياة أبنائهم لخطر الإصابة بالأمراض المعدية والفيروسية الخطرة، وطالبوا المحافظة و وزارة البيئة بالتدخل لحل تلك المشكلة المتكررة.

من جانبه قام اللواء عادل سلامة رئيس حى ثان المنتزه بمعاونة كل من جلال معوض معاون رئيس الحى للخدمات، وناصر معاون رئيس الحى للرصد البيئى بعمل حملة مكبرة بعد ما تبين وجود مخلفات طبية أمام مستشفى مبرة العصافرة.

وتم إحضار سيارة رفع المخلفات الطبية على الفور لرفع تلك المخلفات، وتم إنذار مدير المستشفى والتنبيه عليه بعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى.

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