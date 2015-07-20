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القوى العاملة: 41 ألفا و696 تقدموا للعمل بمحور قناة السويس

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القوى العاملة: 41 ألفا و696 تقدموا للعمل بمحور قناة السويس القوى العاملة: 41 ألفا و696 تقدموا للعمل بمحور قناة السويس
أعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن أن الوزارةأارسلت كشوفا بأسماء 41 ألفا و696 راغبا فى العمل بمشروع محور قناة السويس على "سى دى" إلى محافظة الإسماعيلية، ومسئول التشغيل بموقع حفر القناة الجديدة .

وأوضحت ناهد عشرى فى بيان اليوم الاثنين، أن ذلك يأتى فى إطار دور الوزارة فى توفير فرص عمل لائقة للشباب مع قرب افتتاح قناة السويس "هدية للعالم" التى تأكدعزيمة المصريين فى مواجهة التحديات من أجل استعادة مكانة مصر الإقليمية والعالمية ، حيث من المتوقع أن تقام على جانبى القناة الجديدة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية، فضلا عن المشروعات والمناطق الحديثة واللوجستية، التى سوف تستوعب الآلاف من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات.

وأوضحت الوزيرة، بأنه تم تصنيف الراغبين فى العمل مهنيا من خلال الحاسب الآلى بالوزارة ، وأظهرت العينات المسجلة أن مهن راغبى العمل تتمثل فى أطباء وصيادلة ومهندسين بمختلف التخصصات، وجيولوجيين، وأخصائى شئون العاملين وعلاقات عامة ، وسائقين بمختلف التخصصات.

كما شملت العينات المسجلة - وفقا للبيان - مهن تحليل نظم للحاسبات الإلكترونية، والفنيين والمحامين، والقائمين بالأعمال الكتابية، وإصلاح الأجهزة والصيانة الكهربائية، ومراقبى جودة ، والإرشاد السياحى، ومهن التشييد والبناء بمختلف تخصصاتها، والحراسة ، وعمال عاديين ، وإلكترونيات وحرفيون وطهاة، وملاحظين وترجمة ومبيعات وغيرها من المهن المتداولة فى سوق العمل عموما.

وكشفت وزيرة القوى العاملة عن أن المسجلين الراغبين فى العمل على موقع الوزارة فيما يتعلق بمحور قناة السويس فى تزايد مستمر، حيث بلغوا فى مايو الماضى 26 ألفا و223 راغبا، وزاد العدد فى يونيو إلى 41 ألفا و696 راغبا، ويستطيع كل راغب فى العمل فى مشروعات محور قناة السويس تسجيل بياناته على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg .
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