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الورشة العائمة الروسية "138" تنهى مهمتها فى ميناء طرطوس السورى

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الورشة العائمة الروسية "138" تنهى مهمتها فى ميناء طرطوس السورى الورشة العائمة الروسية "138" تنهى مهمتها فى ميناء طرطوس السورى
أنهت الورشة العائمة الروسية "138" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسى مهمة استمرت 6 أشهر فى ميناء طرطوس السوري، حيث يقع مركز الدعم اللوجستى والتموين للقوات البحرية الروسية.

وذكرت قناة " روسيا اليوم " أن مصدرا فى هيئة الأركان العامة للأسطول الحربى الروسى أكد اليوم الاثنين أن الورشة العائمة "138" عبرت أمس الأحد مضايق البحر الأسود.

ولفت المصدر إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية استبدال سفن الإنزال الكبيرة ضمن المجموعة العملياتية الدائمة للقوات البحرية الروسية فى البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن سفينة الإنزال الكبيرة "نيكولاى فيليتشينكوف" دخلت 15 يوليو الجارى البحر الأسود، بينما عادت سفينة "كورولوف" التابعة للأسطول الروسى فى بحر البلطيق إلى البحر المتوسط 10 يوليو.

يُذكر أن موسكو أعلنت فى مارس الماضى أنها لا تنوى فى المرحلة الراهنة إقامة قاعدة عسكرية فى ميناء طرطوس السوري، لأن ذلك قد يؤدى إلى تصعيد النزاع فى سوريا.

وأوضح فيكتور أوزيروف رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى لشئون الدفاع والأمن أن روسيا معنية بإحلال السلام فى سوريا، قائلا "فى الظروف السلمية سننظر بالطبع فى تطوير التعاون العسكرى التقني، بما فى ذلك إقامة قاعدة عسكرية متكاملة فى سوريا".

يُشار إلى أن مركز الدعم اللوجستى والتموين للقوات البحرية الروسية فى ميناء طرطوس هو المنشأة العسكرية الروسية الوحيدة خارج روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وكانت موسكو وقعت اتفاقا مع السورية حول استئجار المركز عام 1971 من أجل دعم سفن الأسطول الحربى السوفيتى فى البحر المتوسط، خاصة صيانة وتزويد السفن الحربية فى البحر المتوسط والتى كانت تواجه فى أيام الحرب الباردة الأسطول الأمريكى السادس.

وفى يونيو 2013، قامت القوات البحرية الروسية بإنشاء مجموعة دائمة لسفنها فى البحر المتوسط تخضع لقائد الأسطول الروسى فى البحر الأسود.
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