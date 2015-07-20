ضبط 6370 صاروخا وألعابا نارية فى حملة تموينية بطنطا

شن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، حملة تموينية على المحلات بطنطا لضبط الألعاب النارية لخطورتها على مستخدميها، وخاصة الأطفال أسفرت عن ضبط 6370 صاروخا وألعابا نارية.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام عادل. ع. ح 58 سنة، صاحب فرش بميدان السيد البدوى - أول طنطا - مقيم بقرية زنارة مركز تلا – المنوفية، وعلى.ا.ع 71 سنة صاحب فرش بميدان السيد البدوى - أول طنطا - مقيم بمنطقة كفرة القرشى ثان طنطا بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها.

بتقنيين الإجراءات تم استهداف الفروشات وضبط 6370 صاروخا وألعابا نارية محدثة للصوت والشرر، تحرر محاضر بالواقعة تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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