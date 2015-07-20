القبض على 7 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش بقصد الإتجار بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 7 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الإتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مدير أمن البحيرة لضبط المسجلين خطر والخارجين عن القانون.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية من ضبط 7 عاطلين بدائرة مراكز دمنهور وكوم حمادة ورشيد وبحوزتهم كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الإتجار.