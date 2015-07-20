ضبط 210 أكياس عصائر منتهية الصلاحية بمركز المحلة

تمكن ضباط مباحث التموين بالمحلة من ضبط 210 أكياس عصائر منتهية الصلاحية داخل مخزن مواد غذائية بقرية ديرب هاشم مركز المحلة قبل بيعها للجمهور.

كانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الغريب، رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، بقيام حسين. م. ح 65 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية بقرية ديرب هاشم مركز المحلة بتجميع كميات من العصائر منتهية الصلاحية وعرضها للبيع للجمهور، تم استهداف المخزن وضبط 210 أكياس عصائر منتهية الصلاحية، تحرر المحضر 31986 جنح مركز المحلة، وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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