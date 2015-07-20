القبض على 110 من المهاجرين غير الشرعيين بمدينة صبراتة الليبية

تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة صبراتة الليبية من توقيف 110 من المهاجرين غير الشرعيين يستقلون شاحنة بالمدينة.

وقال مصدر أمنى -فى تصريح اليوم الاثنين، " إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة صبراتة ألقى القبض على شاحنة بها 110 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، لافتا إلى أنه تم تحويل الرجال إلى مدينة صبراتة، والنساء إلى مدينة صرمان للتحقيق معهم.

يذكر أن السلطات الليبية تقوم يوميا بتوقيف العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة عن طريق الحدود أو المياه الإقليمية الليبية.

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