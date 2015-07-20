من المران - ميدو يحفز لاعبي الإسماعيلي باللعب على 2000 جنيه للفائز .. وعودة بناهيني

اعتمد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي على رفع درجة الحماس بين اللاعبين خلال الاستعداد للقاء الرجاء في كأس مصر يوم الأربعاء المقبل بدور الـ16.

وقام ميدو بتحفيز اللاعبين خلال التقسيمة التي أجراها في التدريبات ورصد 2000 جنيه للفائز رغبة منه في إخراج اللاعبين أفضل ما عندهم استعدادا للرجاء.

وعاد بناهيني لتدريبات الإسماعيلي واختاره ميدو في المران.

وبرر غيابه عن التدريبات إنه غاضب بسبب عدم حصوله على مستحقاته كاملة أسوة بباقي زملائه.

واستقر ميدو على قائمة ضمت 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: عصام الحضرى – محمد مجدى

الدفاع: شوقى السعيد – أحمد ناصر – باهر محمدي – عبد الرحمن حسان - أحمد سمير فرج – أحمد عليوه – بهاء مجدي

الوسط:عمرو السوليه – محمد فتحي – محمد زيكا – إبراهيم حسن – حسني عبد ربه – محمود متولي – محمود حمد

الهجوم: بناهيني – كينيث – شكري نجيب – أحمد أبو زياده