بالصور.. تشييع جثمان مجند أحد شهداء الشيخ زويد بمسقط رأسه فى الشرقية

شيع الآلاف من أهالى قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، منذ قليل، جثمان الشهيد المجند "أحمد يحيى محمد فؤاد"، وذلك فى جنازة شعبية مهيبة بالقرية وحضر الجثمان ملفوف بعلم مصر وتم تأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية.

وشارك زملاء الشهيد فى تشيع الجثمان، فيما اتشحت نساء القرية بالسواد، حزنا على الشهيد الذى كان يتمتع بالأخلاق العالية ومحبة الجميع.

وردد المشاركون فى الجنازة هتافات منها "الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله" "يحيا الشهيد"، فيما انهارت والدة الشهيد، وخاصة أن زوجها متوفى وهى التى ربت الشهيد وكانت تتمنى أن تزوجه وتفرح به.

وكان المجند قد استشهد أمس مع 5 من زملائه المجندين، وذلك أثناء اشتباكات بين القوات المسلحة وعناصر إرهابية.



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