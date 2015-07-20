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الجمعه المقبل.. إنتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين

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الجمعه المقبل.. إنتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين الجمعه المقبل.. إنتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين

تقام يوم الجمعه المقبل الموافق 24يوليو،إنتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية ،والتى يتنافس على عضويتها 39مرشحا.
> ومن المقرر تشكيل المجلس من11عضو، 5مؤلفين و6ملحنين او العكس،ومن أبرز المؤلفين المرشحين بالإنتخابات،الشعراء سيد حجاب،جمال بخيت،فوزى أبراهيم،مدحت العدل،شوقى صقر،عزت الجندى،وائل هلال،عبد المنعم طه،حمديه النينى،عبير الرزاز،وأخرون.
> ومن الملحنين كل من الموسيقار محمد سلطان “رئيس الجمعية الحالى “،منير الوسيمى ،صلاح الشرنوبى، حسن أش أش ،محمد رحيم،حسن دنيا،مدحت الخولى ،أمجد العطافى ،وغيرهم

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