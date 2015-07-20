الجمعه المقبل.. إنتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين

تقام يوم الجمعه المقبل الموافق 24يوليو،إنتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية ،والتى يتنافس على عضويتها 39مرشحا.

> ومن المقرر تشكيل المجلس من11عضو، 5مؤلفين و6ملحنين او العكس،ومن أبرز المؤلفين المرشحين بالإنتخابات،الشعراء سيد حجاب،جمال بخيت،فوزى أبراهيم،مدحت العدل،شوقى صقر،عزت الجندى،وائل هلال،عبد المنعم طه،حمديه النينى،عبير الرزاز،وأخرون.

> ومن الملحنين كل من الموسيقار محمد سلطان “رئيس الجمعية الحالى “،منير الوسيمى ،صلاح الشرنوبى، حسن أش أش ،محمد رحيم،حسن دنيا،مدحت الخولى ،أمجد العطافى ،وغيرهم