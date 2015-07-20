تعديل مواعيد العمل بمترو الأنفاق بعد إجازة العيد

أعلن المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، عن عودة العمل بالخطوط الثلاثة للمترو لمواعيد العمل العادية بعد الانتهاء من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

وقال الفضالى فى تصريح له اليوم الإثنين، إن العمل سيبدأ، غدا الثلاثاء، من الساعة 5:15 صباحا من محطات ” حلوان، المرج، شبرا الخيمة، المنيب، العتبة، الأهرام بمصر الجديدة”.

ويقوم آخر قطار من “حلوان – المرج” الساعة 12 صباحا وآخر قطار “شبرا الخيمة – المنيب” الساعة 12:30 صباحا، على أن تتقابل القطارات بالخط الأول والثانى بمحطة السادات الساعة 12:50 صباحا.

وتتقابل القطارات بالخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12.40 صباحا.