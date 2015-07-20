في_القمة - مبروك: مواجهة الزمالك خير استعداد للقاء النجم

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن مواجهة الزمالك يوم الثلاثاء في الجولة 37 من الدوري المصري سيلعب فيها من أجل الفوز ليكون خير استعداد للقاء النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية.

ويحل النجم متصدر المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية ضيفا على الأهلي يوم 24 يوليو الجاري في الجولة الثالثة.

وقال مبروك لموقع الأهلي الرسمي يوم الأثنين: "الفريق جاهز تماما وكل اللاعبين في حالة بدنية وفنية رائعة لمواجهة الزمالك".

وأضاف "التدريبات شهدت منافسة شديدة بين اللاعبين لحجز مقعد أساسي في تشكيل اللقاء. وهم تعاهدوا على الفوز بالثلاث نقاط".

وتابع "رغبة الفوز تأتي لاستكمال الانتصارات في الدوري المصري، خاصة أن اللقاء سيكون خير إعداد للقاء النجم في الكونفدرالية".

وحقق فتحي مبروك مع الأهلي ثلاثة انتصارات متتالية في أخر ثلاث مباريات.