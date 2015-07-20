في_القمة - في الجول يجيب..هل توج الزمالك بالدوري من قبل دون الفوز على الأهلي

القمة بطولة خاصة على مدار التاريخ، يعتبر الكثيرون الفوز بها تتويجا حتى لو لم يحصل فريقهم على لقب المسابقة.

الزمالك في حاجة إلى نقطة من أجل التتويج، وسيحل ضيفا على الأهلي الثلاثاء باستاد برج العرب بالجولة 37 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وبغض النظر عن هذه "النقطة" التي تفصل الفارس الأبيض عن اللقب، فإنه يريد تأكيد أحقيته بالتتويج عن طريق الفوز على خصمه التقليدي، حامل لقب البطولة.

أما الأهلي، فمازال يتمسك بالأمل البصيص على لقب الدوري، ويبحث عن الانتصار في موقعة القمة بعيدا عن أي حسابات أخرى ومن أجل تأجيل حسم الأبيض للمسابقة.

الزمالك لم يفز على الأهلي منذ 2007. ويرى جمهوره أنه لا توجد فرصة لإنهاء هذا الصيام أفضل من الوقت الحالي في ظل الأداء القوي والرائع الذي يقدمه الفريق.

وعلى الجانب الأخر، الأهلي يمر أيضا بفترة جيدة مع مدربه فتحي مبروك، يسعى لاستغلالها من أجل حسم "الدربي".

إذن مع اقتراب الزمالك من التتويج ووجود القمة على الأبواب، هل سبق له أن توج بمسابقة الدوري عبر تاريخه دون الفوز على الأهلي؟

الإجابة، نعم.

حدث ذلك مرة واحدة فقط في تاريخ الأبيض الذي حصد فيه لقب المسابقة المحلية المصرية 11 مرة.

كانت موسم 1977-1978. موسم استثنائي بكل المقاييس في تاريخ الكرة المصرية.

التقى الكبيران وقتها في الجولة 11، هدف "المجري" مصطفى عبده حسم الموقعة 1-0 للأهلي.

بينما سيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة الدور الثاني.

متبقي لكل فريق مباراتين، والأهلي يتصدر بفارق نقطة عن الزمالك.

فجأة وعكس كل التوقعات، تعادل الأهلي مع البلاستيك دون أهداف، وفاز الزمالك على الأوليمبي بهدف حسن شحاتة.

تساوى الفريقان في عدد النقاط (39) لأن الانتصار كان يحتسب بنقطتين وقتها، متبقي جولة واحدة على ختام الدوري، فارق الأهداف سيحسم اللقب وليس المواجهات المباشرة، والزمالك يتفوق في فارق الأهداف بـ(+32) مقابل (+29) للأهلي.

أمطر الأهلي شباك غزل المحلة برباعية دون رد، وكان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك الذي لا بد ألا يفوز بفارق هدفين أو أكثر وإلا سيتوج.

ثنائية وليد كامل وعبد الرحيم محمد أمام الدراويش في الإسماعيلية حسمت اللقب للقلعة البيضاء في نفس توقيت مباراة الأهلي بالقاهرة.

كان هذا الموسم "الاستثنائي" هو الوحيد في تاريخ المسابقة الذي فاز فيه الزمالك باللقب ولم يستطع الفوز على الأهلي عندما تواجها.

وفيما يلي، يستعرض FilGoal.com نتائج الزمالك أمام الأهلي في المواسم التي توج فيها بلقب المسابقة.

موسم 1959-1960: الأهلي فاز 2-1 ثم فاز الزمالك بنفس النتيجة.

موسم 1963-1964: كلاهما كان في مجموعة منفصلة ولم يلتقيا.

موسم 1964-1965: تعادلا 2-2 ثم فاز الزمالك 2-1.

موسم 1977-1978: فاز الأهلي 1-0 ثم تعادلا سلبيا.

موسم 1983-1984: فاز الزمالك 1-0 ثم تعادلا 2-2.

موسم 1987-1988: تعادلا 1-1 ثم فاز الزمالك 2-1.

موسم 1991-1992: فاز الأهلي 1-0 ثم فاز الزمالك بنفس النتيجة.

موسم 1992-1993: فاز الزمالك 1-0 في المباراتين.

موسم 2000-2001: تعادلا 1-1 ثم فاز الزمالك 3-1.

موسم 2002-2003: تعادلا 2-2 ثم فاز الزمالك 3-1.

موسم 2003-2004: فاز الزمالك 1-0 ثم 2-1.