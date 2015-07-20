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#في_القمة - مرتضى منصور للاعبي الزمالك: نحتاج نقطة .. فأمتعوا الجماهير

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#في_القمة - مرتضى منصور للاعبي الزمالك: نحتاج نقطة .. فأمتعوا الجماهير #في_القمة - مرتضى منصور للاعبي الزمالك: نحتاج نقطة .. فأمتعوا الجماهير

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول قبل مواجهة الأهلي في الجولة 37 من الدوري المصري والحاسمة بالنسبة لفريقه على لقب المسابقة طالبهم فيه بعبور اللقاء.

واستقرت المواجهة على إقامتها في استاد برج العرب بعد أن كانت في الجونة لتقام في السابعة والنصف مساء الثلاثاء.

وقال مرتضى للاعبي الزمالك يوم الأحد قبل المران: "مباراة الأهلي ستكون أسهل من النصر.. لأن الثانية كنتم تحتاجون للفوز لكن أمام الفريق الأحمر نحتاج إلى نقطة".

وأضاف "أمتعوا الجماهير.. العبوا بدون ضغط أعصاب"، ووجه حديثه لمصطفى فتحي جناح الزمالك قائلا: "يا مصطفى متّع الجمهور.. المباراة بنقطة واحدة ومهما استفزك لاعبو الأهلي ركز في المباراة فقط".

وأشار "معكم جهاز فني محترم وعلى أعلى مستوى.. ولأول مرة تدخلون القمة والفارق لصالحكم تسع نقاط.. فلا تخشو شيء".

وأكد "سيتم التجديد للجهاز الفني لمدة موسم إضافي لأنه ناجح".

ووصل الزمالك للنقطة 83 في الدوري المصري أقصى ما يمكن للأهلي تحقيقه هذا الموسم.. ونقطة واحدة تجعله يتوج باللقب رسميا.

شاهد حديث مرتضى للاعبيه كاملا

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فيديو اليوم السابع