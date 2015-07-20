في_القمة – شيتوس يوجه رسالة لرمضان صبحي قبل مواجهة الزمالك

اختر لاعبا من الأهلي أو الزمالك ووجه له رسالة. طلبنا من أبرز نجوم اللعبة في مصر أن يفعلوا هذا الأمر، وتلك الحلقة مع وائل شيتوس.

FilGoal.com يشارك نجوم الكرة المصرية تغطية خاصة عن موقعة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 21 يوليو الجاري.

شيتوس قرر توجيه رسالته إلى صانع ألعاب شاب اكتشفه فتحي مبروك المدير الفني للشياطين الحمر وبات استثنائيا وهو لم يصل للـ18 من عمره بعد.

وقال شيتوس خلال حفل إفطار شركة "فيم" المالكة لأكاديمية ريال مدريد في مصر: "سأوجه رسالتي إلى أصغر وأهم لاعب في الأهلي حاليا. رمضان صبحي".

وتابع "آمال جماهير الأهلي باتت متعلقة بك. أمتعنا".

وأضاف "كلمة كذلك لحسام غالي. خبرتك هي من ستقود سفينة الأهلي لبر الأمان".