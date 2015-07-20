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رسالة #في_القمة - عصام الشوالي لـ في الجول: سأوجه كلماتي للأفضل.. لحسام غالي

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رسالة #في_القمة - عصام الشوالي لـ في الجول: سأوجه كلماتي للأفضل.. لحسام غالي رسالة #في_القمة - عصام الشوالي لـ في الجول: سأوجه كلماتي للأفضل.. لحسام غالي

"حسام الغالي هو الأفضل".. هكذا أثنى عصام الشوالي المعلق الرياضي الشهير على نجم الأهلي قبل موقعة الزمالك يوم 21 يوليو.

في إطار سلسلة #في_القمة التي ينشرها FilGoal.com طلب من الشوالي توجيه رسالة إلى لاعب من أحد الفريقين. واختار حسام غالي.

وقال الشوالي: "غالي الأفضل في الدربي. ربما هو الأفضل في الأهلي هذا الموسم بشكل عام".

وتابع "أٌقول لغالي، أنت الوريث الشرعي لجيل العظماء الذي كان موجودا في الأهلي مع أبو تريكة وبركات وباقي الكتيبة الكبيرة".

إلى ذلك، نفى الشوالي الشائعة التي ترددت عن اتفاق أحد القنوات المصرية معه للتعليق على مباراة القمة.

وأفصح "أنا مرتبط بعقدي مع BeINSports ولا يجوز أصلا أن أتفق مع أي قناة أخرى".

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