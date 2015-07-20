وفاة إثنين بسبب حريقٍ بمخبز في المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا، حريقٍ هائل شب بمخبز بلدي، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أخرين.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وفريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع إمتداده إلى المنازل المجاورة.

ورجحت التحريات الأولية، نشوب الحريق بسبب حدوث ماسٍ كهربائي.

وانتقل الرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث مركز المنيا، وبالفحص تبين مصرع شخصين، وهما ” عبد الرحيم محمد “، شقيق صاحب المخبز، وشخصٍ أخر يدعي ” بهجت “، كما أصيب شخصان أخران، وتم نقلهما للمستشفى في حالةٍ حرجة، وقد احترقت بعض الكروت الخاصة بصرف الخبز للمواطنين، وتبين أن المخبز مُؤجر لشخصٍ يدعى ” عيسى عبد الرحيم “.