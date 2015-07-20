وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا يجتمعون فى الخرطوم الأربعاء المقبل

تنطلق بعد غد الأربعاء اجتماعات اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، فى العاصمة السودانية الخرطوم، فى الفترة من 22- 24 يوليو، وذلك استكمالاً للاجتماع السابق الذى شهدته القاهرة أوائل الشهر الحالى، والذى عقد على مستوى الخبراء الفنيين، وتم الاتفاق خلاله على عقد الاجتماع المقبل على مستوى الوزراء، للوصول إلى حل للخلافات.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع يستهدف توصيف المهام الخاصة بالمكتبين الاستشاريين اللذين سيقومان بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لرصد تأثير السد على دولتى المصب مصر والسودان.

ووفقاً لما أكدته مصادر بملف سد النهضة، أن المرحلة الحالية من المفاوضات بين الدول الثلاث تمر بمرحلة مهمة وغاية فى الدقة، مشيراً إلى أن سبب صعوبة المفاوضات الفنية تأتى بسبب حرص كل دولة على مصالحها طبقًا لوجهة نظرها.

وشددت المصادرعلى أن المفاوض المصرى شديد الحرص على الحقوق والثوابت المصرية، وسد النهضة قضية أمن قومى، وبالتالى فإن كل الأجهزة السيادية فى الدولة تشترك فى حل ملف سد النهضة، وتجتمع بشكل دورى، من أجل المساعدة فى التوصل لاتفاق مع إثيوبيا فيما يتعلق بهذه القضية تحديدًا.

كانت اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، قد عقدت فى القاهرة على مدار 3 أيام أوائل الشهر الحالى، دون التوصل لاتفاق لحسم الخلافات بين الأطراف الثلاثة مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشارى، الذى سينفذ الدراسات الفنية المطلوبة، وفقًا لخارطة الطريق التى اتفق عليها الوزراء فى أغسطس من العام الماضى ومررو 11 شهرًا عليها.

وزير الرى يفتتح غدًا اجتماعات لجنة سد النهضة.. والقاهرة تتسلم رئاسة الاجتماعات من أديس أبابا.. ومغازى: الخبراء يجتمعون على مدار 3 أيام لمناقشة العرض الفنى للمكتبين الاستشاريين

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