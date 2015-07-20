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صفحة تسريب امتحانات الأزهر تحرض على استخدام العنف ضد المشيخة

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حرضت صفحة تسريب امتحانات الثانوية الأزهرية، طلاب الدور الثانى ، على التظاهر والاعتصام أمام مشيخة الأزهر وعدم اتباع السلمية، وطالبت بـ 10 طلاب من كل محافظة يتميزون بالقوة من أجل ذلك، كما طالبت الصفحة طلاب الدور الثانى بإرسال تظلم على البريد الإلكترونى للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، غدا الثلاثاء.

وتم تحديد عدد من المطالب منها إعادة تصحيح جميع الامتحانات تصحيحا دقيقة بدون مقابل مادى مع مراعاة أن يكون المصحح هو مدرس المادة الذى يدرسها منذ فترة، حتى لا يتم الظلم مرة أخرى، إعطاء الدرجة كاملة فى الدور الثانى، نظرا لما حدث فى هذا العام من الظلم اللا متناهى لكثير من الطلبة بحسب البيان.

يذكر أن تلك الصفحة قد أصدرت تحريضا فى وقت سابق ضد رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر والكنيسة والمخابرات ووزارة الداخلية.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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