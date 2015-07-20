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"فتح" تتهم الأجهزة الأمنية بغزة باعتقال محافظ رفح.. و"حماس" تنفى

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"فتح" تتهم الأجهزة الأمنية بغزة باعتقال محافظ رفح.. و"حماس" تنفى "فتح" تتهم الأجهزة الأمنية بغزة باعتقال محافظ رفح.. و"حماس" تنفى
اتهمت حركة فتح فى قطاع غزة أجهزة الأمن باعتقال محافظ رفح أحمد نصر، وأمين سر إقليم رفح فى الحركة أحمد عزام مساء أمس خلال مشاركتهما فى زيارات لأهالى الشهداء والأسرى فى رفح.

وقالت "فتح بغزة"- فى بيان صحفى- "إن الاعتداء على قيادات الحركة والمساس بهم عمل مدان وخارج عن الأعراف الوطنية، مطالبة قيادة حركة حماس بوضع حد لهذه الممارسات، وأن تكون جادة فى إنهاء أسباب التوتر".

وأضافت "أن الاعتداء على قيادات حركة فتح وهى تقوم بعمل وطنى يأتى فى الوقت الذى أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف، إلا أن حركة حماس وأجهزتها الأمنية تستمر فى اعتداءاتها لتوتير الأجواء فى قطاع غزة".

من جانبه، نفى الناطق باسم وزارة الداخلية فى غزة، التى تشرف عليها حركة حماس، إياد البزم توقيف أو اعتقال محافظ رفح والقيادى فى حركة فتح أحمد نصر.

وقال البزم، فى تصريح مقتضب اليوم، "ما جرى مع القيادى فى حركة فتح أحمد نصر اقتصر على استيضاح منه حول قيامه بأنشطة وأعمال ليست من اختصاصه".
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