برج الحركة بميناء دمياط يشارك فى إنقاذ يخت لبنانى من الغرق

أعلن اللواء بحرى أيمن صالح أن هيئة ميناء دمياط، فى بيان صادر عنه صباح اليوم الاثنين، عن قيام برج الحركة بالميناء بتقديم العون والإنقاذ ليخت سياحى لبنانى.

كان الميناء قد استقبل الاستغاثة التى أطلقها اليخت اللبنانى (GHAZAL) البالغ طوله 17 متراً على بعد حوالى 35 ميلا بحريا من الميناء، وذلك بعد أن تعطلت ماكيناته، وعلى الفور تم إعداد خطة بحث وإنقاذ بالتنسيق والتعاون مع قاعدة بورسعيد البحرية ومخابرات حرس الحدود الذين قاموا بتفتيش اليخت واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية قطره للميناء، كما قامت الهيئة بتجهيز فريق إنقاذ مكون من غطاسين ومهندسين بحريين، وكذلك فريق متخصص لإسعاف أحد ركاب اليخت الذى عانى من إعياء نتيجة البقاء باليخت لفترة طويلة قبل عملية الإنقاذ.

وأوضح صالح أن عملية البحث والإنقاذ استغرقت حوالى 24 ساعة، مما يؤكد قدرة الميناء واستعداده وجاهزية أطقم العمل به لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة حتى فى أيام الإجازات والأعياد.

كما أضاف أن إحدى السفن المارة فى نطاق نقطة الاستغاثة كانت من قامت بقطر اليخت حتى منطقة قريبة من ميناء دمياط، ثم تم قطره إلى داخل الميناء بواسطة القاطرة (عبد الحى) التابعة للهيئة، موضحاً أن الميناء مزود بعدد من الوحدات البحرية المصنفة والمجهزة للقيام بعمليات القطر والإنقاذ ومكافحة الحريق وأطقم إنقاذ وغطاسين على أعلى مستوى من التدريب لمواجهة مثل هذه المواقف الطارئة، وأنه انضمت مؤخراً للخدمة بالميناء القاطرتان (حمزة) و(بدوى) لتكتمل بذلك منظومة الخدمات البحرية المتطورة التى تقدمها هيئة الميناء فى نطاق عملها.



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