كيكو كاسيا ينضم لتدريبات ريال مدريد

مدريد، (إفي): أكمل الحارس كيكو كاسيا المنضم حديثا لريال مدريد، الأحد أول تدريبات له مع الملكي الذي خاض تاسع جلسة مران على الأراضي الأسترالية مواصلا المران قبيل ثاني مباراة ودية يخوضها استعدادا للموسم الجديد الجمعة المقبل أمام مانشستر سيتي في مدينة ملبورن.

وقبل انضمام كاسيا لمعسكر الريال، دفع مدرب الميرينجي رافائيل بنيتيز بالكوستاريكي كيلور نافاس أساسيا لحراسة عرين الفريق في أول ودية خاضها الريال أمام روما، والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بركلات الترجيح 7-6.

وخلال الوقت الأصلي من المباراة حافظ نافاس على نظافة شباكه إلا أنه لم يستطع أن يصد أيا من ركلات الترجيح السبعة لروما.

وأمام بنيتيز الآن مهمة اختيار حارس أساسي للريال بعد رحيل إيكر كاسياس عقب قضاء 25 عاما بين جدران الملكي 16 منها في الفريق الأول.

ويعد نافاس وكاسيا هما المرشحان الوحيدان الآن لسد هذا الفراغ، ولكن في حال ضم الريال للحارس ديفيد دي خيا كما هو محتملا، فإن مشاركة الحارس الكوستاريكي ستكون في خطر.

وشهدت تدريبات أمس، قيام الويلزي جاريث بيل بمران منفرد في صالة الألعاب الرياضية حيث لم يتمكن من المشاركة في المران الجماعي بنفس مستوى زملائه، إلا أن هذا الأمر لن يحول دون مشاركته في ودية المان سيتي، وفقا لما ذكره الريال على موقعه الرسمي.