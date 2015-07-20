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الخارجية الإيطالية تعلن اختطاف 4 من مواطنيها فى ليبيا (تحديث)

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الخارجية الإيطالية تعلن اختطاف 4 من مواطنيها فى ليبيا (تحديث) الخارجية الإيطالية تعلن اختطاف 4 من مواطنيها فى ليبيا (تحديث)
أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها أن الخارجية الإيطالية أعلنت منذ قليل اختطاف 4 من مواطنيها فى ليبيا.
>وأضافت الخارجية فى بيان أن الأربعة موظفون فى شركة بوناتى لأعمال البناء وخطفوا قرب مجمع تملكه شركة إينى الإيطالية للنفط والغاز فى منطقة مليتة.

وأغلقت إيطاليا سفارتها فى ليبيا فى فبراير شباط بعد أن غرقت ليبيا فى أعمال عنف إذ هناك حكومتان متنافستان فى البلاد لكل منهما قواته المسلحة ولهما برلمانان منفصلان بعد أربعة أعوام من الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بمعمر القذافى.

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