أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انطلاق حملات أمنية لتعقب إرهابيين بالشيخ زويد ورفح والعريش

Google+ Print
انطلاق حملات أمنية لتعقب إرهابيين بالشيخ زويد ورفح والعريش انطلاق حملات أمنية لتعقب إرهابيين بالشيخ زويد ورفح والعريش
تواصلت صباح اليوم عمليات قوات الأمن لتعقب وملاحقة العناصر الإرهابية، وقال مصدر أمنى إن الحملات انطلقت إلى مناطق جنوب وشرق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح، وخلال العمليات قامت القوات بمحاصرة بعض القرى وإجراء تفتيش بها، فضلا عن عمليات التمشيط وملاحقة مسلحين تم رصد تواجدهم إلى جانب ضرب أهداف إرهابية، وستعلن رسميا كافة نتائج العمليات فى بيان رسمى.

وشهدت مدينة العريش انتشارا لقوات الشرطة بمختلف طرقاتها وأحيائها، وأقامت أكمنة ثابتة ومتحركة .
>وأغلقت القوات ميادين المالح وضاحية السلام وسط العريش، كما أغلقت كليا محيط ديوان المحافظة ومديرية الأمن والسجن المركزى ومعسكرات الأمن المركزى والمقرات الأمنية ومقرات حكومية .

وقال شهود عيان إنه سمع دوى إطلاق نيران تحذيرية طوال ساعات الليل والنهار بين الحين والآخر من الارتكازات الأمنية على ساحل مدينة العريش ومحيطها ومناطق المساعيد والضاحية وطريق العريش الدائرى ومناطق الريسة والزهور.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365