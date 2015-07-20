انطلاق حملات أمنية لتعقب إرهابيين بالشيخ زويد ورفح والعريش

تواصلت صباح اليوم عمليات قوات الأمن لتعقب وملاحقة العناصر الإرهابية، وقال مصدر أمنى إن الحملات انطلقت إلى مناطق جنوب وشرق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح، وخلال العمليات قامت القوات بمحاصرة بعض القرى وإجراء تفتيش بها، فضلا عن عمليات التمشيط وملاحقة مسلحين تم رصد تواجدهم إلى جانب ضرب أهداف إرهابية، وستعلن رسميا كافة نتائج العمليات فى بيان رسمى.

وشهدت مدينة العريش انتشارا لقوات الشرطة بمختلف طرقاتها وأحيائها، وأقامت أكمنة ثابتة ومتحركة .

>وأغلقت القوات ميادين المالح وضاحية السلام وسط العريش، كما أغلقت كليا محيط ديوان المحافظة ومديرية الأمن والسجن المركزى ومعسكرات الأمن المركزى والمقرات الأمنية ومقرات حكومية .

وقال شهود عيان إنه سمع دوى إطلاق نيران تحذيرية طوال ساعات الليل والنهار بين الحين والآخر من الارتكازات الأمنية على ساحل مدينة العريش ومحيطها ومناطق المساعيد والضاحية وطريق العريش الدائرى ومناطق الريسة والزهور.

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