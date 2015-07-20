وزير الإسكان: بدء توصيل المرافق لـ114 مليون متر فى 21 مدينة جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأت فى تنفيذ خطة العام المالى الجديد (2015 - 2016)، لتوصيل المرافق إلى 27 ألفا و177 فدانا، فى 21 مدينة جديدة (114 مليونا و143 ألفا و400 متر مربع)، منها 24 ألفا و987 فدانا سكنيا وخدميا، و2190 فدانا صناعيا.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن هذه المساحة تعد الأضخم منذ إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية، منذ 38 عاما، وذلك للمساهمة فى تنمية المدن الجديدة، وسيتم إتاحة أراض للمواطنين بالقرعة العلنية، سواء أراض للإسكان الاجتماعى أو أراض مميزة.

وأشار المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن، إلى أن أهم أهداف تنفيذ خطة العام المالى الجديد ( 2015 - 2016)، هو إمداد الاراضى (سكنى – خدمى – صناعى) بالمرافق، وتأتى على رأسها مدينة 6 أكتوبر، بمساحة تصل إلى 9 آلاف فدان ( 37 مليونا و800 ألف متر مربع)، ثم العاشر من رمضان بمساحة 4900 ( 20 مليونا و580 ألف متر مربع) منها 4400 فدان سكنى وخدمى، و500 فدان صناعى.

وأوضح فهمى، أن باقى المدن التى سيتم توصيل المرافق إليها هى القاهرة الجديدة بمساحة 1716 فدان سكنى وخدمى ( 7 ملايين و207 آلاف متر مربع)، والسادات بمساحة 1350 فدانا سكنيا وخدميا ( 5 ملايين و670 ألف متر مربع )، وبرج العرب الجديدة بمساحة 1307 أفدنة ( 5 ملايين و489 ألفا و400 متر مربع ) منها 906 أفدنة سكنى وخدمى و401 فدان صناعى، ومدينة 15 مايو بمساحة 523 فدانا ( 2 مليون و196 ألفا و600 متر مربع)، منها 58 فدانا سكنيا وخدميا و465 فدانا صناعيا، ومدينة دمياط الجديدة بمساحة 350 فدانا سكنيا وخدميا (مليون و470 ألف متر مربع)، ومدينة العبور بمساحة 516 فدانا سكنيا وخدميا (2 مليون و167 ألفا و200 متر مربع)، ومدينة الشروق بمساحة 100 فدان سكنى وخدمى (420 ألف متر مربع)، ومثلها فى مدينة الشيخ زايد، ومدينة بدر بمساحة 3500 فدان (14 مليونا و700 ألف متر مربع)، منها 3 آلاف فدان سكنى وخدمى و500 فدان صناعى.

وذكر نائب رئيس هيئة المجتمعات أنه بالنسبة للمدن الجديدة فى الصعيد، فستكون وفقا التالى: فى مدينة بنى سويف الجديدة بمساحة 154 فدانا ( 646 ألفا و800 متر مربع) منها 130 فدان سكنيا وخدميا، و24 فدان صناعى، ومدينة المنيا الجديدة بمساحة 750 فدانا سكنيا وخدميا (3 ملايين و150 متر مربع)، ومدينة أسيوط الجديدة بمساحة 650 فدانا (2 مليون و730 ألف متر مربع) منها 350 فدانا سكنيا وخدميا و300 فدان صناعى، ومدينة طيبة الجديدة بمساحة 982 فدان (4 ملايين و124 ألفا و400 متر مربع)، منها 600 فدان سكنى وخدمى و382 فدانا صناعيا، ومدينة سوهاج الجديدة بمساحة 214 فدانا سكنيا وخدميا (898 ألفا و800 متر مربع)، ومدينة أسوان الجديدة بمساحة 150 فدانا سكنيا وخدميا (630 ألف متر مربع)، ومدينة قنا الجديدة بمساحة 590 فدانا سكنيا وخدميا (2 مليون و478 ألف متر مربع)، ومدينة الفيوم الجديدة بمساحة 180 فدانا سكنيا وخدميا (756 ألف متر مربع)، بجانب توصيل المرافق إلى 105 أفدنة فى مدينة توشكى الجديدة (441 ألف متر مربع)، منها 80 فدانا سكنيا وخدميا، و25 فدانا صناعيا، وأخيرا مدينة شمال خليج السويس بمساحة 40 فدانا سكنيا وخدميا (168 ألف متر مربع).