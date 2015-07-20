مصدر طبى: المجندون المصابون فى حادث انقلاب سيارة بسيناء يتماثلون للشفاء

قال مصدر طبى، إن المجندين الـ 16 المصابين جراء انقلاب سيارة أجرة بجنوب سيناء، إصاباتهم طفيفة ويتماثلون للشفاء ويمكن خروجهم من المستشفى خلال ساعات.

وأوضح الدكتور محمد وائل مدير عام مستشفى الطور العام، فى تصريح صحفى، أن المصابين يخضعون حاليا للملاحظة كإجراء احترازى فقط، مشيرا إلى أن 9 منهم نقلوا إلى مستشفى الطور العام و7 نقلوا إلى مستشفى أبورديس.

كان 16 مجندا من الحراسات المشددة أصيبوا فى انقلاب مينى باص أجرة كانوا يستقلونه أثناء عودتهم من إجازات العيد إلى مواقعهم بالمحافظة، وأثبتت التحريات أن عدد الجنود مستقلى المينى باص كان يبلغ 24 مجندا عائدين من إجازات عيد الفطر المبارك والذين انقلب بهم أمام مدينة أبورديس قبل مدينة طور سيناء بمسافة 120 كيلومترا.

إصابة 16 مجندا بـ"الحراسات المشددة" فى انقلاب ميكروباص بطريق سيناء الدولى