6 نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان

مع انتشار العادات الغذائية غير الصحية والخاطئة طوال شهر رمضان، غالبا ما تكون النتيجة التى تظهر بعد انتهاء هذا الشهر هو زيادة الوزن، الذى يمثل مشكلة مزعجة للكثيرين.

وفى هذا السياق، تقول الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية: غالبا ما يتعرض الأشخاص للزيادة فى الوزن خلال شهر رمضان بسبب قلة عدد ساعات الإفطار، والتى يجب من خلالها إعطاء الجسم كل ما يحتاجه من العناصر الغذائية حتى يستطيع أن يكمل باقى الشهر الكريم، مما يتسبب فى تراكم الدهون بالجسم.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان، ومنها:

>1- ينصح بتناول 5 وجبات فى اليوم، على أن يكونوا 3 وجبات رئيسية و 2 خفيفة.

>2- الابتعاد عن تناول الطعام أمام التليفزيون، لأنه يتسبب فى تناول المزيد من كميات الطعام.

>3- عدم الذهاب و التنزه فى الأماكن المتوفر فيها الأطعمة السريعة، واستبدالها بالأماكن التى تتميز بالخضرة والتى تشجع على المشى.

>4- الحرص على اتباع نظام غذائى متكامل العناصر الغذائية هو الحل الأمثل للتخلص من الوزن الزائد.

>5- الإكثار من تناول الماء.

>6- ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

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