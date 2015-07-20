أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان

Google+ Print
6 نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان 6 نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان
مع انتشار العادات الغذائية غير الصحية والخاطئة طوال شهر رمضان، غالبا ما تكون النتيجة التى تظهر بعد انتهاء هذا الشهر هو زيادة الوزن، الذى يمثل مشكلة مزعجة للكثيرين.

وفى هذا السياق، تقول الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية: غالبا ما يتعرض الأشخاص للزيادة فى الوزن خلال شهر رمضان بسبب قلة عدد ساعات الإفطار، والتى يجب من خلالها إعطاء الجسم كل ما يحتاجه من العناصر الغذائية حتى يستطيع أن يكمل باقى الشهر الكريم، مما يتسبب فى تراكم بالجسم.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان، ومنها:
>1- ينصح بتناول 5 وجبات فى اليوم، على أن يكونوا 3 وجبات رئيسية و 2 خفيفة.
>2- الابتعاد عن تناول الطعام أمام التليفزيون، لأنه يتسبب فى تناول المزيد من كميات الطعام.
>3- عدم الذهاب و التنزه فى الأماكن المتوفر فيها الأطعمة السريعة، واستبدالها بالأماكن التى تتميز بالخضرة والتى تشجع على المشى.
>4- الحرص على اتباع نظام غذائى متكامل العناصر الغذائية هو الحل الأمثل للتخلص من الوزن الزائد.
>5- الإكثار من تناول الماء.
>6- ممارسة الرياضة بشكل مستمر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم