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ناعمة ياغريبة بس بلاش أفورة.. بترفع السكر وتزود الوزن وممكن تضربلك العيد

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ناعمة ياغريبة بس بلاش أفورة.. بترفع السكر وتزود الوزن وممكن تضربلك العيد ناعمة ياغريبة بس بلاش أفورة.. بترفع السكر وتزود الوزن وممكن تضربلك العيد
الغريبة أحد أهم أنواع المعجنات التى يحرص المصريون على تناولها خلال أيام العيد، لمذاقها المسكر اللذيذ والمحبب بشكل خاص للأطفال.

الدكتورة نيفين رضا أخصائى الباطنة أكدت أن الغريبة من أهم نوعيات المعجنات التى ينتقيها البعض خلال العيد، إلا أن تناولها له الكثير من الخطورة الصحية والأضرار التى قد تطال الجسم نتيجة الإسراف، لذا فلابد من تقنين تناولها، على ألا تتعدى حصة الفرد اليومية عن قطعة واحدة لا غير، لضمان التمتع بصحة أفضل خلال أيام العيد.

وأوضحت أخصائى الباطنة مجموعة من أهم مخاطر الإسراف فى تنال "الغريبة" والتى فى مقدمتها تأثير كم السكريات الكبير داخل القطعة الواحدة، على مستوى سكر الدم، مما يجعله غير منضبط ليفقد الشخص السيطرة عليه مع تناول المزيد من قطع الغريبة، كما أنها تضر بشدة مرضى السكر بشكل خاص، كما أنها سبب فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، مع خطورتها على المعدة، فالكميات الكبيرة منها قد تؤدى إلى الإصابة بالتلبك وعسر الهضم، مما يعيق ضم باقى الطعام خلال اليوم، مما قد يفسد عيدك، لذا اهتم بتناول القليل من الغريبة لتذوقها والاستمتاع بمذاقها لا أكثر.

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مصر 365