«محلب» يشارك بالمؤتمر الأول لمكافحة الإيبولا بغينيا الاستوائية

يشارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الأول لمكافحة مرض “الإيبولا” والمقام فى العاصمة “مالابو”بـغينيا الاستوائية خلال الفترة من 20 إلى 21 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يلقي “محلب” كلمة خلال المؤتمر لتوضيح جهود مصر فى مساعدة الدول الإفريقية ضد فيروس “الإيبولا”، وسيفتتح السفارة المصرية الجديدة والتى أقيمت فى أرقى أحياء العاصمة “مالابو”.

كما يلتقي رئيس الوزراء أبناء الجالية المصرية فى غينيا الاستوائية لإطلاعهم على كافة الأوضاع على الساحة المصرية.

ومن المقرر أن يزور محلب مقر شركة المقاولون العرب فى “مالابو” لمتابعة مشروعات الشركة بمجالات الطرق والصرف الصحى والكبارى والإسكان، ثم يتوجه بعد غد الأربعاء إلى إيطاليا للمشاركة فى معرض “ميلانو” الدولى، والذى يقام خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو الجاري.