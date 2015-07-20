أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«محلب» يشارك بالمؤتمر الأول لمكافحة الإيبولا بغينيا الاستوائية

Google+ Print
«محلب» يشارك بالمؤتمر الأول لمكافحة الإيبولا بغينيا الاستوائية «محلب» يشارك بالمؤتمر الأول لمكافحة الإيبولا بغينيا الاستوائية

المهندس إبراهيم محلب

يشارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الأول لمكافحة مرض “الإيبولا” والمقام فى العاصمة “مالابو”بـغينيا الاستوائية خلال الفترة من 20 إلى 21 يوليو الجاري.

 ومن المقرر أن يلقي “محلب” كلمة خلال المؤتمر لتوضيح جهود فى مساعدة الدول الإفريقية ضد فيروس “الإيبولا”، وسيفتتح السفارة المصرية الجديدة والتى أقيمت فى أرقى أحياء العاصمة “مالابو”.

كما يلتقي رئيس الوزراء أبناء الجالية المصرية فى غينيا الاستوائية لإطلاعهم على كافة الأوضاع على الساحة المصرية.

ومن المقرر أن يزور محلب مقر شركة المقاولون العرب فى “مالابو” لمتابعة مشروعات الشركة بمجالات الطرق والصرف الصحى والكبارى والإسكان، ثم يتوجه بعد غد الأربعاء إلى إيطاليا للمشاركة فى معرض “ميلانو” الدولى، والذى يقام خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر