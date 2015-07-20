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تفتيت الدهون بالتبريد تقنية جديدة لخسارة الوزن الزائد

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تفتيت الدهون بالتبريد تقنية جديدة لخسارة الوزن الزائد تفتيت الدهون بالتبريد تقنية جديدة لخسارة الوزن الزائد
السمنة الموضعية وتركز بمناطق معينة من الجسم، من أكبر المشاكل التى تصاحب زيادة الوزن الزائد.

وقد أرسلت قارئة تسأل عن تقنية جديدة لتفتيت الدهون الموضعية وهى تقنية التبريد.

ويقدم لها تفاصيل استخدام وفوائد تلك التقنية الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، قائلا:

تفتيت الدهون بالتبريد وهو إجراء غير جراحى للتخلص من الدهون بشكل خاص، فى تلك المناطق التى يصعب التخلص من دهونها بالأنظمة الغذائية المنحفة.

وتتميز تلك التقنية عن غيرها كونها لا تتطلب تدخلا جراحيا أو حتى استخدام البنج الكلى أو الموضعى وتعرف عليما باسم "كيرو بوليسيس" وتعمل على انتقاء الخلايا الدهنية وتدميرها، مما يسهم فى خسارة الدهون المتكتلة بصورة فعالة بعد عدد معين من الجلسات يتحدد تبعا لدرجة السمنة.

يؤكد د.يوسف أن أكبر المميزات التى تمتلكها تلك التقنية هى تأثيرها على الخلايا الدهنية فقط، دون وقوع أى ضرر على الأنسجة الأخرى المحيطة، كالجلد أو الأعضاء والعضلات الداخلية، ويتم التخلص من خلايا الدهون ومحتوياتها، عن طريق عمليات التمثيل الغذائى فى الجسم وبصورة طبيعية.
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مصر 365

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