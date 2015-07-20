ما وراء الدوري – (7) مشجع مع ميدو لـ في الجول: عن رحلة الزمالك مع دوكاستال

موسم 09-10.. بص يا برايز الموضوع دلوقتي اختلف تماماً.

معانا دوكاستال ورجعلنا ميدو وعمرو زكي.. نعم يمتلك الزمالك الآن خط هجوم ويجان..

--

هنا سلسلة "ما وراء الدوري"..

حكاية الدوري مع الزمالك لم يكن أبطالها فقط داخل الملعب.

البطل الحقيقي الذي عانى أكثر من غيره هو المشجع الذي لم يكن يفهم لماذا ومتى تنتهي تلك العواصف وهو عاجز عن فعل شيء.

حكايتنا بطلها مشجع زملكاوي، يحكي عن ما وراء لقب الدوري. القصة تبدأ مع أحمد عفيفي صوت من أصوات القلعة البيضاء من عام 2004 وحتى 2015.. وهذه هي الحلقة الأولى.

--

الموسم يبدأ بفوز ممتع على إنبي 3-1 في يوم من أيام شيكابالا (يوم من ايام شيكابالا تعني ان شيكابالا كان في حالتة الفنية و البدنية و الذهنية وهي امور لا يمكن وصفها بالكلمات عليك ان تشاهد بنفسك)..

المباراة الثانيه أمام الشيخ مختار مختار الذي عجز العلم أمام قدرتة الإعجازية على عرقلة الزمالك أي كانت حالة فريقه وحالتنا..

بعد بداية موسم رائعة تجد نفسك خاسراً امام بتروجيت 2-1 في مباراة يفتتح فيها ميدو مشوارة مع الزمالك بإضاعة ضربة جزاء حاسمة..

مين طفى النور؟ يقول ميدو عن هذه الضربة لـFilGoal.com: "عادة لا احب تسديد ضربات الجزاء ولكني كثيراً ما تحاملت على نفسي وقتما شعرت بالمسؤولية".

"كثيراً ما سبب لي هذا خسائر ولكني ارضى بها دائماً".. ميدو يقول ذلك، وتعادل حزين بالمباراة الثالثة امام المقاولون!!

كيف ترفضنا الأيام بهذا الشكل ولدينا شيكابالا العجيب و هاني سعيد العائد من كأس القارات وميدو وعمرو زكي وسيد مسعد.. بقولك معانا سيد مسعد!!

في مباراة المقاولون رصدت الكاميرا صورة لميدو كأنه يطالب الجهاز الفني بإشراك سيد مسعد.

ويحكي ميدو لـFilGoal.com "نعم طلبت ذلك.. شعرت أن المقاولون لن يهاجم ولو شكلنا ضغطا أكبر على خط دفاعه سنسجل. وقد كان. سجل سيد مسعد يومها هدف التعادل".

عارف كرول؟ فاكر هولمان؟ بالضبط هو ده اللي حصل مع دوكاستال.

حان الآن موعد تغيير المدرب حسب التوقيت السنوي لنادي الزمالك. تأبى آلة الزمن الزملكاوية إلا ان تأتي لنا بحلول من الماضي.. عودة هنري ميشيل (عمركوا جبتوا مدرب درب زيدان؟) ايوه هو ده.

تريد ان تعرف ماذا فعلت الأيام بنا مع هنري ميشيل ؟ عارف دوكاستال؟ .... إذن لا تسأل مرة أخرى كل الحلول تبدو فاشلة.. كل الطرق تبدو مظلمة..

نحتاج حلاً من خارج الصندوق؟

الإجابة ومن غيره.. الرجل الذي عاش عمره كله خارج الصندوق بقراراته وانفعالاته وداخل الصندوق بأهادفه.

العميد حسام حسن مديراً فنياً للزمالك لم يكن الهضبة قد قدم "وهتبتدي الحكايات" بعد ولكني اعتبرته يغنيها لنا في هذه اللحظه.

للتواصل مع الكاتب عبر تويتر..

اضغط هنا