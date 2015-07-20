حكاية حكم #في_القمة - وُصف بـ ' النائم ' بسبب ميسي وصرخ في وجهه رونالدو

استقرت لجنة الحكام بقيادة عصام عبد المنعم على الحكم الصربي ميلوراد مازيتش لإدارة مباراة الأهلي والزمالك. فمن هو هذا الحكم وما هي أشهر المباريات التي أدارها.

أزمة ملعب المباراة انتهت بعدما جاء قرار نهائي من رئيس الوزراء إبراهيم محلب بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب بدلا من الجونة. (طالع التفاصيل)

الأهلي تمسك بأحقيته بعدم لعب المباراة في ملعب الجونة ليأتي القرار في النهاية بنقل المباراة إلى برج العرب.

وأكد اتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي تعيين ميلوراد مازيتش حكما للمباراة.

السابعة والنصف مساء يوم الـ21 من يوليو الجاري موعد صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري التي سيديرها مازيتش.

ويسلط FilGoal.com الضوء على حكم المباراة..

الأسم: ميلوراد مازيتش.

الجنسية: صربي.

العمر: 42 عاما.

عدد المباريات: 165 مباراة خلال 15 بطولة من بينهم دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وأمم أوروبا تحت 20 عاما والدوري الصربي ودوري نجوم قطر.

البطاقات: 698 بطاقة صفراء. 33 بطاقة حمراء.

حاز على الشارة الدولية عام 2009.

الحكم النائم

حملة من الانتقادات انهالت على ميلوراد بسبب مباراة الأرجنتين وإيران في كأس العالم.

الحكم الصربي أدار المباراة ورفض احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الإيراني حسبما أكد المدير الفني.

في لقاء انتهى بفوز قاتل لصالح الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي في الدقيقة 93.

وقتها خرج المدير الفني لمنتخب إيران كارلوس كيروش ليهاجم الحكم بقوة ويقول "لم يرى ما حدث داخل الملعب. لقد كان نائما".

انتقادات خرجت أيضا من الاتحاد الإيراني ضد الحكم الذي "أراد إرضاء ميسي ورفاقه فتسبب في خسارة منتخبنا".

ورد ميلوراد على الانتقادات عقب المباراة بعبارة واحدة فقط قائلا: "لا يمكنك إرضاء الجميع".

الخوف الإنجليزي

واقعة مباراة الأرجنتين وإيران جعلت الصحف الإنجليزية تكشف عن قلقها عندما تم تعيين الحكم الصربي لإدارة لقاء أرسنال وبيشكتاش في منافسات الدوري التمهيدي للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وخرجت صحف إنجلترا وعلى رأسها صحيفة (ديلي ميل) لتقول: "الحكم النائم يدير أمل أرسنال".

وأشارت الصحيفة إن واقعة مباراة إيران والأرجنتين جعلت الاتحاد الدولي يرفض تعيين الصربي ميلوراد لأي مباراة أخرى في البطولة ليجعله فقط حكما رابعا في أكثر من مباراة.

صرخة رونالدو

واقعة مباراة الأرجنتين وإيران لم تكن الأولى والوحيدة للحكم خلال كأس العالم بل كانت الواقعة الأشهر في لقاء البرتغال وألمانيا.

في أول مباراة لبطل كأس العالم 2014 فاز المنتخب الألماني برباعية قاسية أمام البرتغال.

الصربي ميلوراد مازيتش أشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه المدافع البرتغالي بيبي بعد مرور 36 دقيقة فقط من الشوط الأول بعد مشادة مع توماس مولر.

وقتها كانت النتيجة تشير لتقدم الألمان 2- 0 بعد تقدم أول عن طريق علامة الجزاء ليُقابل لاعبي منتخب البرتغال وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو القرار بالصراخ في وجه الحكم ولكن بالطبع دون أي رجوع في قراره.

الطرد أثر كثيرا على البرتغال لينهار رفاق رونالدو ويضرب الألمان البرتغال برباعية كاملة.

وخرج باولو بينتو المدير الفني للبرتغال ليهاجم بقوة الحكم بعد المباراة قائلا: " اتخذ الحكم قرارين أظهرا تحيزه وأثرا بشكل تام على المباراة".

وتابع "قرار ركلة الجزاء كان متسرعا وغير صحيحا وكذلك الطرد".

الظهور الأخير

على مستوى الأندية جاء أخر ظهور للحكم الصربي ميلوراد مازيتش في لقاء الإياب من نصف نهائي الدوري الأوروبي.

لقاء انتهى بفوز وتأهل نادي دنيبرو من أوكرانيا على حساب نابولي الإيطالي.

وشهد اللقاء 10 بطاقات صفراء.

قبلها أدار الحكم دربي مدريد بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

لقاء انتهى بالتعادل السلبي 0-0 في فيسنتي كالديرون.

قبل أن ينجح الملكي مدريد في الفوز إيابا 1-0 والتأهل لنصف النهائي الذي خرج منه لحساب يوفنتوس الذي خسر بدوره اللقب لصالح برشلونة.

على مستوى المنتخبات كان لقاء روسيا والنمسا في التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2016.

لقاء انتهى بفوز مفاجئ للنمسا 1-0 خارج أرضها أمام روسيا.

وهو أخر لقاء للحكم الصربي.