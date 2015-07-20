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صورة - أولتراس أهلاوي يطالب بحضور لقاء النجم الساحلي

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صورة - أولتراس أهلاوي يطالب بحضور لقاء النجم الساحلي صورة - أولتراس أهلاوي يطالب بحضور لقاء النجم الساحلي

طالبت مجموعة أولتراس أهلاوي المنتمية إلى النادي الأهلي التواجد في المدرجات لمؤازرة فريقها ضد النجم الرياضي الساحلي.

الأهلي يواجه النجم الساحلي يوم السبت في إطار الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

لقاء هام للغاية حيث يحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وحضرت جماهير الأهلي بكثافة شديدة مران الفريق مساء الأحد وطالبت من خلاله حضور مباراة النجم الساحلي.

وأشارت المجموعة خلال بيان نُشر على الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لقبولها أي ضوابط أمنية يتم وضعها لتأمين المباراة بحضور الجماهير.

كما قدمت استعدادها للتعاون مع إدارة الأهلي وأمن النادي لتنظيم وتأمين المدرج "كما يحدث في المباريات الودية وكما حدث في ملعب التتش".

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